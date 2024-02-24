Merkez ne yaptı?

Merkez Bankası gösterge faizini 45 puanda bıraktı.

Peki, Merkez Bankası’nın bu kararını nasıl yorumlamamız gerek?

Öncelikle kulis bilgilerinin doğru çıktığını söylemekte yarar var.

Çünkü aylar öncesinden piyasada dolaşan bir kulise göre Saray sadece 45 puana kadar izin verecekti.

Nitekim şubat ayını 45 puanda kapatıyoruz.

Mart seçim ayı ve Merkez Bankası’ndan tek kelime bile duyamayız.

Merkez Bankası sürpriz yapar mı Mart’ta?

Kesinlikle hayır!

Başkan ve başkan yardımcılarının Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ve bir gecede görevden alındığı bir ortamda böyle bir şey olur mu?

Olmaz!

Onun için Merkez Bankası gerçek hamlesini Nisan toplantısında yapmış olacak.

Seçim bitmiş ve önümüzde uzun bir dönem olacak.

Merkez Bankası enflasyonla mücadele adı altında daha sert tedbirlere başvuracak.

Nedir bu tedbirler?

Öncelikle bireylerin harcaması.

Çünkü enflasyondan kendilerini sorumlu tutmuyorlar. Vatandaş sorumlu onlara göre. Vatandaş stokçuluk yapıyor.

Enflasyon beklentisi ile talebi öne alıyor bu da fiyat yükseltiyor.

Düşük maaş ve kart limitlerini kontrol altına alınca vatandaş bırakın markete gittiğinde 3 tuvalet kâğıdı 3 ayçiçeği yağını, 1 taneyi bile zor alacak.

O zaman ne olacak?

Tabii ki fiyatlar düşecek.

Yani hükûmet seçimlerden sonra boğazımızı sıkarak enflasyonu düşürecek.

Sonra alkışlayacağız “helal olsun Merkez Bankası’na bak enflasyonu düşürdü” diye.

Ya bize ne olacak?

Hele bir o gün gelsin bakarız!