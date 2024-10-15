Merkezefendi Kent Tiyatrosu yeni oyunuyla sahneye çıkıyor

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine devam ediyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 16 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de "Sınır" isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı "Sınır" isimli tiyatro oyununun konusu ise; evlerinden, sevdiklerinden uzakta, silahların gölgesinde, ülkelerinin sınırını korumakla görevlendirilmiş iki komşu ülkenin askerleri arasında geçen, kara mizah öğeleriyle yüklü, savaş zıttı bir oyun. Oyunların hazırlıklarını tamamlayan tiyatro ekibi, seyircisi ile buluşmayı bekliyor.

TİYATRO OYUNU REZERVASYON İLE İZLENECEK

Oyunlara online rezervasyon Merkezefendi Belediyesi'nin internet adresi üzerinden yapılacak. Online rezervasyon sistemi oyuna 4 gün kala açılacak.