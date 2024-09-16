Merkezi Bütçe ağustosta 129,6 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Merkezi Bütçenin Ağustos ayında 129,6 milyar lira açık verdiği ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 820,3 milyar TL, bütçe gelirleri 690,7 milyar TL ve bütçe açığı 129,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 723,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 32,5 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ağustos ayında 51 milyar 270 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı Ağustos ayında 129 milyar 594 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ağustos ayında 138 milyar 419 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 820 milyar 314 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 97 milyar 46 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 723 milyar 268 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.