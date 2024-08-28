Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ekonomik İlişkiler Kurulu'na üye oldu

MKK, yaptığı açıklamada, DEİK’e ve özellikle Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ne katılarak, uluslararası iş birliği fırsatlarını artırma yönünde önemli bir adım attığını belirtti.

MKK, Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi yenilikçi fintek ürünlerini geliştirmeye ve bu ürünlerin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DEİK, 1985 yılından bu yana gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren ve Türk özel sektörünün dünya ile bağlantısını güçlendiren bir ticari diplomasi kuruluşu olarak öne çıkıyor.

152 farklı İş Konseyi ile dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren DEİK, Türkiye'nin ticaret ve yatırım ilişkilerini stratejik olarak geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. MKK, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda DEİK’e üyeliği ile küresel ölçekte etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Borsa'da kapanış verileri açıklandı

Şırnak'ta belirli alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi