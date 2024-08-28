Şırnak'ta belirli alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Kaynak: AA
Şırnak'ta belirli alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ta belirli alanlar, güvenlik amacıyla özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, milli güvenlik, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliğinin korunması amacıyla bazı bölgelerde özel güvenlik tedbirleri alındı. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca alınan bu karar kapsamında, Şırnak merkez ilçe sınırları içinde yer alan Bestler-Dereler ve Güçlükonak ilçesi sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin, Altın Dağları ve Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesi, 30 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi.

Valilik açıklamasında, bu özel güvenlik bölgelerinin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinde paylaşıldığı ve vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından bu bölgelere girmemelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

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