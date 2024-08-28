Borsa'da kapanış verileri açıklandı

Kaynak: AA
Borsa'da kapanış verileri açıklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09'luk hafif bir artışla 9.757,16 puandan kapattı.

Endeks, önceki kapanışına kıyasla 8,41 puanlık bir yükseliş kaydederken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96 düşerken, holding endeksi ise yüzde 0,27 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile inşaat sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yön arayışı içinde. Analistler, özellikle çip üreticisi Nvidia'nın beklenen bilanço açıklamalarının ve ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri ile 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamalarının piyasalara yön verebileceğini belirtiyor.

Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe günkü işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.

Analistlere göre, yarın yurt içinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ile banka istatistikleri açıklanacak. Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici ve ekonomik güven endeksleri, Almanya'da enflasyon, ABD'de büyüme, 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları, işsizlik başvuruları, toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 puan seviyeleri direnç olarak izlenirken, 9.650 ve 9.500 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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