Dolar düşecek mi? Remzi Özdemir ilk kez açıkladı. Paranızı ona göre kullanın

Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklamasının ardından, gözler döviz ve altının durumuna çevrildi. Ünlü ekonomist Remzi Özdemir, dolar, altın ve borsanın durumunu ilk kez Yeniçağ’da anlattı. Kaleme aldığı yazısında Merkez Bankası’nın yapması gerekeni yaptığını ifade eden Özdemir, hiç kimsenin bu kararı beklemediğini ifade etti ve karar sonrasındaki süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ Gazetesi’nin ekonomi yazarı Remzi Özdemir’in konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

ŞİMDİ NE OLACAK?

Merkez Bankası beklenmeyeni yaptı ve faizleri 500 baz puan artırdı. Peki Merkez Bankası’nın bu kararından sonra dolar, altın, konut ve borsa ne olacak.

Merkez Bankası yapması gerekeni yaptı. Artan dolar ve talep karşısında elindeki tek silahı çekmekte tereddüt etmedi ve faizleri 500 baz puan yükseltti.

Kimse Merkez Bankası’ndan böyle bir hareketi beklemiyordu. Çünkü seçim öncesi Saray’ın böyle bir artışa izin vermeyeceği yönünde beklenti hakimdi.

Merkez Bankası bu kararı iki anlama geliyor. Birincisi rasyonel politikalara dönen bağımsız bir Merkez Bankası. İkincisi ise faiz artışını seçim sonrasına bırakamayacak kadar sıkışık bir ekonomi olduğunu gösteriyor.

Gelelim 500 baz puanlık artışın etkilerine:

DÖVİZ:

Öncelikle şunu net söyleyeyim seçimden sonra devalüasyon beklentisi Merkez Bankası’nın bu kararından sonra resmen bitti. Faizleri gözünü bile kırpmadan 50 puana çeken Merkez Bankası bundan sonra dövizde sert harekete asla izin vermeyecektir. Beklenti anketindeki gibi yıl sonu hedef olan 40 lira civarından bir kur olacaktır. Düşüş mümkün mü?

Kesinlikle hayır! Çünkü 70 milyar eksi bir kasa var ve en az 100 milyar dolara ihtiyaç var. Bu nedenle Merkez Bankası alıcı olacak rezerv güçlendirecektir. Bu da dövizdeki düşüşe engel olacak. Kontrollü enflasyonun bir tık altında yükseliş devam edecek.

ALTIN:

Altında yükseliş uluslararası nedenlerden dolayı yükselmeye devam edecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED bu yıl faiz indirimine gidecek bu da altının onsunun 2 bin 500 doların üstüne çıkmasına neden olacak.

KONUT:

2024 yılında konut alımını unutun. Bu faizle kimse konut alamaz. Şubat ayında reel olarak düşen konut fiyatları nominal olarak da düşecektir.

BORSA: Faiz borsanın en büyük düşmanı. Son karardan sonra borsanın yükselmesinin tek nedeni rasyonel kararlar alınmış olmasındandır. Yüksek faiz borsayı bir süre sonra olumsuz etkileyecektir.