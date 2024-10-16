Mermer şirketleri iflasın eşiğinde

Geçtiğimiz ay yaşamını yitiren "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya'nın oğullarına açıldığı öne sürülen üç mermer şirketiyle ilgili Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava karara çıktı. Mahkeme'nin Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya’ya ait 3 şirkete konkordato kararı verdi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütüne yönelik 20 Şubat 2024 tarihinde düzenlediği operasyonda 43 kişiyi gözaltına aldı ve bunlardan 23'ü tutuklandı. Operasyonda tutuklananlardan biri, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı olan Rüstem Çetinkaya'ydı. Medyaradar.net'in haberine göre, Çetinkaya'ya şirketle ilgili suçlar yöneltildi.

Çetinkaya kardeşler, kendileri ve Afyon merkezli şirketleri Temmer Mermer ile Temmer Eksport için Mayıs ayında konkordato başvurusunda bulunduğu öne sürüldü. Mahkeme, başvuruları inceleyerek 3 aylık süreyle konkordato geçici mühlet kararı verdiği belirtildi. Rüstem Çetinkaya'nın kardeşi Hakan Çetinkaya ve maden şirketi Natura Mermer için de benzer şekilde 3 aylık konkordato geçici mühlet kararı alındığı ifade edildi. Geçici mühlet kararı, geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Afyonkarahisar 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Çetinkaya kardeşler ve üç şirketiyle ilgili nihai kararını dün açıkladığı iddia edildi. Habere göre mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

"KARA PARA" İDDİASI

Hatırlanacağı üzere, İstanbul merkezli 9 ilde cezaevinde bulunan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu silahlı organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta düzenlenen "KAFES-44" operasyonları gerçekleştirilmişti. Bu operasyon kapsamında, Çetinkaya'nın oğulları Rüstem ve Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheliden 4'ü cezaevinde bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 23 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. Ürfi Çetinkaya'nın oğlu Hakan Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Rüstem Çetinkaya kara para aklama suçlaması nedeniyle tutuklu yargılanıyor.

Türk Escobar'ı olarak bilinen Urfi Çetinkaya, 20 Eylül’de İzmir’de bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan Çetinkaya, 1980 darbesi sonrasında "arananlar" listesine giren isimlerden biriydi. "Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanmış ve 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.