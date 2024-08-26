Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Bu ülkeyi Atatürk’ün peşinden giden belediye başkanları kalkındıracak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Belediyesi'nin düzenlediği 1. Aydıncık Yaza Veda Festivali'ne katıldı. Festival, İncekum Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Konuşmasında, "Bu ülkeyi Atatürk'ün izinden giden belediye başkanları kalkındıracak. Belediyelerimizde birlik ve bereket var" diyen Seçer, Aydıncık'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ailesinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, sahil bölgelerinde CHP'li belediyelerin çoğunlukta olduğunu vurgulayan Seçer, "Bozyazı hariç diğer tüm ilçelerde çalışmalarımız sürecek" dedi.

Göreve başladığı 2019 yılından bu yana ayrım gözetmeden hizmet verdiklerini söyleyen Seçer, "Adalet, vicdan ve hukuka uygun olarak hizmet ediyoruz. Ayrımcılık kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kavgalardan, ayrımcılıklardan ve istismar edenlerden çektiğini belirten Seçer, Atatürk Türkiye’sinde tüm bölgelerde kardeşçe bir yaşam süreceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Aydıncık’ın tarihi, turizmi ve örtü altı tarımı ile çalışan bir halkı olduğunu belirten Seçer, "Geçmişte yaşanan olumsuzluklara rağmen, belediyemiz ekonomik sıkıntıları aştı ve birlik, dirlik, bereket içinde hizmet ediyoruz" dedi. Ayrıca, Aydıncık’a daha fazla hizmet vereceklerini belirten Seçer, Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa'nın özverili çalışmalarını övdü.

Sanatın ve kültürün toplumu beslediğini vurgulayan Seçer, "Sanatçılar ve kültürel değerler toplum için önemlidir. Bu topraklar, binlerce yıldır büyük sanatçılar ve düşünürler yetiştirmiştir" dedi.

Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa ise, ilçedeki kısıtlı imkanlara rağmen eğlenmeyi hak ettiklerini belirterek, Başkan Seçer'e destekleri için teşekkür etti. Festivalde, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır da konuşma yaptı. Festival, sanatçı Zara'nın performansıyla sona erdi.