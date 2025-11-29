Mersin Büyükşehir Belediyesi her yaştan izleyiciyi tiyatro ile buluşturmayı amaçlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan “Ben Anadolu” isimli tiyatro oyununu izledi.

Tiyatro oyunu, kadim Anadolu tarihinde önemli yere sahip kadınların yaşanmışlıklarını masalsı anlatımıyla izleyenlerine sundu.

“YAŞ ALMIŞ YURTTAŞLAR İLE BULUŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez, “Şehrin Tiyatrosu olarak Güngör Dilmen’in yazmış olduğu ‘Ben Anadolu’ isimli eseri Mustafa Kurt’un rejisi ile yaş almış vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz yaş almış yurttaşlarla kültür ve sanat faaliyetleri açısından sık sık bir araya geliyoruz. Bu sezon ilk defa Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldik. Bunu da Türk tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan ‘Ben Anadolu’ ile yaptığımız için büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

OYUNA VE OYUNCULARA TAM NOT

Tiyatro oyununu zevkle izlediğini dile getiren Halkkent Emekli Evi üyesi Bayram Bulut, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların sosyalleşme önünde engel teşkil ettiğini vurguladı. Büyükşehir’in bu tür etkinliklerinden memnuniyet duyduğunu belirten Bulut, “Günümüz şartları ortada, gidip ne tiyatro ne sinema izleyebiliyoruz. Burada izlemek çok güzel. Oyunun Antik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar gelen güzel bir konusu var. Mersin Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Tiyatro ile kaliteli zaman geçirdiğini belirten Elife Özdemir, “Bu oyun gerçekten çok güzel geçti, çok beğendim. Tarihimizi hatırlamak çok güzeldi ve bizim için bir moral oldu” dedi.

Eserin sahnelenmesinde rol alan oyuncuları tebrik eden Hür Ateş ise “Karakterler çok güzeldi ve oyuncular da rollerini çok iyi yapıyorlar. Seyircilerin arasına girmeleri de çok hoşuma gitti. Böyle bir gösteriyi yeni gözlemleyebiliyorum çok hoşuma gitti” ifadelerini kullandı.