Mersin merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu!

Mersin merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 10 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT Başkanlığı'nın desteği ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Konya, Kocaeli, İstanbul, Elazığ ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu!

Mersin merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu!

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