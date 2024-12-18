Mersin polisinden ’Ajans’ operasyonu! Tutuklamalar var!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin polisinden ’Ajans’ operasyonu! Tutuklamalar var!

Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da zorla fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlarını işleyen şebekeye eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini, zorlama ile insan ticareti suçlarını işleyenlere yönelik fiziki ve teknik takip yaptı.

Ekiplerin çalışmasında "Ajans" kodu ile telefonlarına kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı numaralardan kadınları zorla fuhuş amaçlı müşterilere yönlendirdikleri, kurdukları internet siteleri aracılığı ile yine fuhuş yapan kadınlardan da reklam ücreti adı altında para aldıkları tespit edildi.

Şebekenin bu yolla yüksek kazançlar sağladığı ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlenmesinin ardından polis düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da özel harekat timlerinin de katılımıyla drone destekli operasyon yapıldı.

Operasyonda şebekenin elemanı 7'si kadın 18 şüphelinin tamamı yakalandı. 58 mağdur kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı. Yabancı olduğu öğrenilen mağdur kadınlardan bazılarının deport işlemleri için ilgili kuruma teslim edildiği belirtildi.

Şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı av tüfeği , 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ile yüksek miktarda dövize el konuldu.

Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkartılan 18 şüpheliden 7'si kadın 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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