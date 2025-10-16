Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Mersin Spor ikinci hafta maçında Belçika'da Oostende ile karşı karşıya geldi.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Mersin Spor, Oostende karşısında 104-86'lık skorla galip gelerek moral buldu.

Mersin Spor'da Anthony Cowan ile Justin Cobbs 19'ar sayıyla sahanın en skorer oyuncuları olurken Ronald March 15 sayı, 10 ribaund ile double-double yaparak galibiyetin mimarlarından oldu.

Mersin Spor üçüncü haftada Yunan ekibi AS Attiki Karditsas'ı konuk edecek.