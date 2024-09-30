Mersin Tarsus'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin Tarsus'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu dört kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Pozantı istikametinde, Karakütük ile Damlama Bölgesi arasında meydana geldi. M.G. yönetimindeki 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen tıra çarptı.

Çarpışma sonucu otobüsün ön kısmı hasar gördü ve sürücü M.G. araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Acil 112 ekipleri, M.G.'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Kazada otobüs muavini H.B. ile yolcular D.Z. ve S.A. da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son Haberler
Karadeniz'in sularında kayboldu
Karadeniz'in sularında kayboldu
BUDO’nun iptal edilen seferleri
BUDO’nun iptal edilen seferleri
İzlenme rekoru kıran Bahar dizisine bomba transfer! Tüm dengeler değişecek
İzlenme rekoru kıran Bahar dizisine bomba transfer! Tüm dengeler değişecek
Söke’de pamuk hasat makineleri kontrol edildi
Pamuk hasat makineleri kontrol edildi
Mersin Anamur'da demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı
Demir sopayla bir şahsı darp eden şüpheli tutuklandı