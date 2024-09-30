Mersin Tarsus'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı! Yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Pozantı istikametinde, Karakütük ile Damlama Bölgesi arasında meydana geldi. M.G. yönetimindeki 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen tıra çarptı.

Çarpışma sonucu otobüsün ön kısmı hasar gördü ve sürücü M.G. araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Acil 112 ekipleri, M.G.'yi sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Kazada otobüs muavini H.B. ile yolcular D.Z. ve S.A. da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.