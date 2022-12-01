12 yaşındaki sınıf arkadaşı tarafından öldürülen kız çocuğu defnedildi

Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklanarak öldürülen F.Y’nin (12) cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

F.Y’nin, Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak bulunan tabutu, tören için Güneykent Mezarlığına götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

F.Y’nin naaşı, cenaze namazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AKP ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Diğer yandan, polis ekiplerince dün emniyete götürülen E.D’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını ilk önce hortumla dövdü ardından ise bıçaklayarak öldürdü.

NOT YAZIP TUVALETE ÇAĞIRDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. Kız öğrenciler E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gördüğü F.Y.'yi (12) not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

ÖNCE HORTUMLA DÖVDÜ SONRA BIÇAKLADI

E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan F.Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KENDİSİYLE ALAY ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için F.Y.'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, olayın sınıf arkadaşları arasında yaşandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

Bir kız öğrencinin tuvalette baygın bulunduğunun idareye bildirilmesi üzerine nöbetçi müdür yardımcısınca yapılan kontrolde öğrenci F.Y'nin bıçakla yaralandığı tespit edilmiş, müdür yardımcısınca ambulans çağırılıp polise haber verilmiştir. Öğrenci F.Y, müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni nezaretinde hastaneye götürülmüş ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Okulda yaşanan olayla ilgili Valilik oluruyla iki eğitim müfettişi görevlendirilmek suretiyle idari tahkikat başlatılmıştır.