Mersin Üniversitesi 2070. sıraya yükseldi

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçen, 1997 Haziran'ında ise ilk mezunlarını veren Mersin Üniversitesi, dünayanın 183 ülkesinden 14131 üniversiyi değerlendiren evrensel ölçekli yükseköğretim kurumlarını değerlendiren bağımsız metrik-tabanlı bir derecelendirme kuruluşu olan EduRank'ın ölçümünde 35. sıraya oturdu.

EduRank tarafından 2024 yılındaki akademik faaliyetler göz önünde bulundurularak yapılan analizler neticesinde Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki 175 üniversite arasında 35. sırada yer aldı.

Mensupları tarafından daha çok MEÜ kısaltmasıyla anılan yüksek öğrenim kurumu, dünyadaki 14 bin 131 üniversite arasından ise 2.070. sırada yer aldı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Türkiye’de 22., dünyada 1.032.; Psikoloji bölümü Türkiye’de 26., dünyada 1.151., Biyoloji fakültesi Türkiye’de 28., dünyada 1.338. sırada yer aldı.