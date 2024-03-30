Mersin Üniversitesi 2070. sıraya yükseldi

Kaynak: İHA
Mersin Üniversitesi 2070. sıraya yükseldi
Uluslararası yükseköğretim kurumlarını değerlendiren bağımsız derecelendirme kuruluşu EduRank, 2024 sonuçlarını yayınladı.

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan, 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete geçen, 1997 Haziran'ında ise ilk mezunlarını veren Mersin Üniversitesi, dünayanın 183 ülkesinden 14131 üniversiyi değerlendiren evrensel ölçekli yükseköğretim kurumlarını değerlendiren bağımsız metrik-tabanlı bir derecelendirme kuruluşu olan EduRank'ın ölçümünde 35. sıraya oturdu.

EduRank tarafından 2024 yılındaki akademik faaliyetler göz önünde bulundurularak yapılan analizler neticesinde Mersin Üniversitesi, Türkiye'deki 175 üniversite arasında 35. sırada yer aldı.

Mensupları tarafından daha çok MEÜ kısaltmasıyla anılan yüksek öğrenim kurumu, dünyadaki 14 bin 131 üniversite arasından ise 2.070. sırada yer aldı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Türkiye’de 22., dünyada 1.032.; Psikoloji bölümü Türkiye’de 26., dünyada 1.151., Biyoloji fakültesi Türkiye’de 28., dünyada 1.338. sırada yer aldı.

aw173477-01-1.jpg

Son Haberler
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı Magazin
Ortaya çıkan gerçek genç kadının sonu oldu. Karnı şişince hamile olduğunu sandı
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Antalya'da 7 ton kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı Yerel Haberler
Dağın yamacından koptu köyü teğet geçti! Sesi duyan köylüler paniğe kapıldı
Google’a bomba özellik geliyor Teknoloji
Google’a bomba özellik geliyor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakemler yönetmek istemiyor. Cemal Ersen ortaya çıkardı
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu Ekonomi
Yerel seçimlerin kazananı baskı sektörü oldu
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek Ekonomi
Bedavaya arsa fırsatı. 30 bin TL'si olana tapu verilecek