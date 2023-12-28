Mersin'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü 6 kişi de yaralandı

Mersin'in Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'ndan Mezitli ilçesi istikametine seyir halinde olan 34 TC 6526 plakalı otomobil, Demokrasi Kavşağı'na girdiği sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine ardından karşı yönden gelen bir başka araca çarptı.

Bir anda meydana gelen kazaya köprü altında seyir halinde olan 3 araç daha karıştı. 5 aracın karıştığı facia gibi zincirleme trafik kazasında Mehmet Filiz (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.