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Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 11:35
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Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Tarsus'ta 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.A. (64) idaresindeki kamyonette 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.

Ekipler, R.S'nin adresinde de 1450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

S.A. ve R.S. hakkında adli işlem yapıldı. (AA)

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