Mersin'de 5 IŞİD’li ve 1 PKK'lı tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı ve yapılan çalışmada belirlenen terör örgütü mensuplarının geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmak için çalışma yaptıkları tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, aralarında özel harekatın da bulunduğu 152 polisle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bazı adreslere koçbaşı kullanarak girildi ve 8 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

8 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme de 5 şahıs tutuklandı, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finansal eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda ise, şüpheli F.A., yakalandı. F.A. isimli şahıs, terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.