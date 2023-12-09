Mersin'de 5. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı

Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan ve Türkiye’de bu kategoride yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Mersin Maratonu için hazırlıklar sürüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mersin'de 5. Uluslararası Mersin Maratonu heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan 5. Uluslararası Mersin Maratonu için hazırlıklar devam ediyor.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan ve Türkiye’de bu kategoride yapılan tek maraton olma özelliği taşıyan Mersin Maratonu için çip ve kit dağıtımları sürüyor. Çip ve kit dağıtımları maraton sabahı 07.00-08.00 saatleri arasında da sürecek.

10 Aralık sabahı için bekleyiş sürüyor

2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılım için kota almak isteyen sporcuların büyük önem verdiği maratona Türkiye dahil 25 ülkeden 111’i yabancı sporcu olmak üzere toplam 1696 sporcu katılacak. 42 K’da 22 ülkeden 55’i yabancı sporcu olmak üzere toplam 348, 10 K’da 16 ülkeden 52 yabancı sporcu olmak üzere toplam 1281 sporcu, Paten Yarışı’nda ise 3 ülkeden 4’ü yabancı olmak üzere toplam 67 sporcu yarışacak.

10 Aralık Pazar günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda ilk heyecan 08.50’de Paten Yarışı ile başlayacak. 42 K yarışları 09.00’da, 10 K 09.15’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de koşacağı Halk Koşusu ise 11.30’da başlayacak. Maratonun ödül töreni ise 13.00’te yapılacak.

Maraton dolayısıyla kapanan güzergahlar

Mersin Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, araç parkı da yapılamayacak. Adnan Menderes Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Hal Kavşağı Batısı, Cumhuriyet Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Viranşehir Sahil Yolu, Kuvayi Milliye Caddesi’ne Pazar günü 00.00’dan 05.00’e kadar araç parkı yapılmayacak. Aynı yollar Pazar günü 05.00’ten 15.00’e kadar trafiğe tamamen kapalı olacak.

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