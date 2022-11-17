Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 70 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesi'nde bir şahsın sahte içki imalatı yaptığı yönünde bilgi alan ekipleri, şüphelinin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 70 litre sahte alkol ile 16 şişe anason kiti ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(Kaynak: İHA)