Mersin'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13'üncü caddenin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre M.K. yönetimindeki Özel Mersin Akademi Hastanesi'ne ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. idaresindeki 33 CSP 99 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe çarparak devrilirken, kazada 3'ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.