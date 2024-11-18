Mersin'de aranan şahıs koltuk arkasından çıktı

Kaynak: İHA
Mersin'de aranan şahıs koltuk arkasından çıktı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşenlerin olduğu 68 şahıs yakalandı.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, kent genelinde dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslara göz açtırmıyor.

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Ekiplerin çalışmalarının ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan cezası bulunan bir şahıs koltuğun arkasına saklandı. Ekipler saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Operasyonda çeşitli suçlardan ceza alan şahıslarında olduğu 68 kişi gözaltına alındı.

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Yapılan çalışmada 4 adette ruhsatsız silah ele geçirildi.

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