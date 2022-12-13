13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi

Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce muz serasında deneme amaçlı yetiştirilen papayalar hasat edildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:00
Takip Et

Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi

Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, Akdeniz ikliminde üretilen yeni türler üzerindeki çalışmasına papayayı da ekledi.Enstitüdeki örtü altı muz ağaçlarının arasına 9 ay önce deneme amaçlı ekilen 50 fidandan bazıları olgunlaştı ve meyve verdi.

ÜRÜNLER HASAT EDİLDİ.

Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, her bir fidanın yaklaşık 60 kilogram ürün verdiğini, elde edilen verimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Çiftçileri yeni türlerle tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Ünlü, "Araştırmacılarımız, son yıllarda ülkemizi de etkisine alan küresel iklim değişikliğine karşı Akdeniz'de yetişebilecek tropik meyvelere ilişkin denemeler yapıyor. Bu kapsamda yetiştirdiğimiz papaya, başarıyla olgunlaştı. Enstitü olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üreticimize 'can simidi' olacak ürün yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalışmada görev alan yüksek ziraat mühendisi Süleyman Yalçın da araştırmanın papayanın, muzun yanında yetişip, yetişmeyeceğinin tespitini de sağladığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Papaya, iklim koşulları bakımından muza çok benzer bitki. Optimum sıcaklık isteği 21-33 santigrat derece. Papaya, sıfırın altındaki sıcaklıklarda aynı muz bitkisi gibi zarar görüyor. İki ürünün istediği ortam şartları benzer olduğu için papayayı, muz serasında diktik ve başarılı olduk. Bir bitkinin üzerinde 50'den fazla meyve var."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿Eski eşi tarafından vurulan kadının hayati tehlikesi sürüyor
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿AB’den Macaristan’a şok! Tam 6,3 milyar avro
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿Kayıp balıkçıyı arama çalışması sürüyor
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
﻿ Sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya bir uyarı daha geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.