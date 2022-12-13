Mersin'de araştırma enstitüsündeki serada yetiştirilen papaya meyve verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitü, Akdeniz ikliminde üretilen yeni türler üzerindeki çalışmasına papayayı da ekledi.Enstitüdeki örtü altı muz ağaçlarının arasına 9 ay önce deneme amaçlı ekilen 50 fidandan bazıları olgunlaştı ve meyve verdi.

ÜRÜNLER HASAT EDİLDİ.

Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, gazetecilere, her bir fidanın yaklaşık 60 kilogram ürün verdiğini, elde edilen verimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.Çiftçileri yeni türlerle tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Ünlü, "Araştırmacılarımız, son yıllarda ülkemizi de etkisine alan küresel iklim değişikliğine karşı Akdeniz'de yetişebilecek tropik meyvelere ilişkin denemeler yapıyor. Bu kapsamda yetiştirdiğimiz papaya, başarıyla olgunlaştı. Enstitü olarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üreticimize 'can simidi' olacak ürün yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalışmada görev alan yüksek ziraat mühendisi Süleyman Yalçın da araştırmanın papayanın, muzun yanında yetişip, yetişmeyeceğinin tespitini de sağladığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Papaya, iklim koşulları bakımından muza çok benzer bitki. Optimum sıcaklık isteği 21-33 santigrat derece. Papaya, sıfırın altındaki sıcaklıklarda aynı muz bitkisi gibi zarar görüyor. İki ürünün istediği ortam şartları benzer olduğu için papayayı, muz serasında diktik ve başarılı olduk. Bir bitkinin üzerinde 50'den fazla meyve var."