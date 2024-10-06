Mersin’de budama yaptığı ağaçtan düşüp öldü

Kaynak: DHA
Mersin’de budama yaptığı ağaçtan düşüp öldü

Mersin'de budama yapmak için çıktığı ağaçta düşüp, asılı kalan Ramazan Özaydın (50) yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Budama yapmak için sitenin bahçesindeki ağaca çıkan Ramazan Özaydın, ayağı kayınca bulunduğu yerden düştü. Dallara asılı kalan Özaydın'ı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Özaydın'ı indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Özel hastaneye kaldırılan ve beli kırıldığı belirtilen Ramazan Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Mersin’de budama yaptığı ağaçtan düşüp öldü

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