Mersin’de dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, sazan sarmalı yöntemini kullanan, ilan siteleri üzerinden sahte ilan veren, kendilerini polis ve avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen A.G., A.Y., M.E.K., D.K., A.S., S.A. ve İ.T.'nin yakalanması için operasyon yapıldı.

Tespit edilen 7 şüpheli için, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan 21 cep telefonu, çok miktarda uyuşturucu hap, 11 bin TL, başkalarına ait banka kartı, 6 açık hat diye tabir edilen SİM kart ve ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G., A.Y., D.K., A.S., S.A. ve İ.T. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.