Mersin'de feci kaza: Motosiklet kamyonetin altına girdi, 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emin Ehil yönetimindeki 33 ATN 920 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde seyrederken Sosyal Hizmetler Merkezi önünde yola çıkan A.B. idaresindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ehil ve arkasında oturan Deniz C. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Komuta Merkezine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Muhammet Emin Ehil kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Deniz C. ise Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin bulvara çıktığı anda motosikletin hızla gelerek çarpması net bir şekilde görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.