Mersin'de görüldü, vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Nesli tehlike altında

Kaynak: İHA
Mersin'de görüldü, vatandaşlar hemen ekipleri aradı. Nesli tehlike altında
Mersin'in Akdeniz ilçesinde altı solungaçlı köpek balığı kıyıya vurdu. Prof. Dr. Deniz Ayas, dişi köpek balığının 4,1 metre boyunda ve 400 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de öldükten sonra sürüklenen nesli tehlike de olan derin deniz türü canlılarından 6 solungaçlı (Hexanchus Griseus) cam göz köpek balığı merkez Mersin’in Akdeniz ilçesinde kıyıya vurdu.

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Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısında bulunan köpek balığını gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'la birlikte inceleme yaptı.

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Yapılan inceleme de dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde öldüğü değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi.

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“NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN BİR TÜR”

Ayas, “Mersin’de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı camgöz” diye konuştu.

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Ayas, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2 bin 500 metre derinliğe kadar dağılımı bulunan, diğer köpekbalıkları, vatozlar, kemikli balıklar, kalamarlar, yengeçler, karidesler gibi çok geniş bir besin tipi aralığına sahip derin deniz bir köpek balığı türüdür. Dip trolü, parakete ve galsama ağı balıkçılığında tesadüfi av ya da hedef dışı av olarak yakalanmaktadır. Bu tür için en büyük tehdit balıkçılık faaliyetidir.”

Köpek balığı vinç yardımı ile denizden çıkarılırken, gömüleceği bildirildi.

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