Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mersin'de kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil 17. Cadde ile 32. Cadde'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmada otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazaya tanıklık eden bölge sakinleri kavşakta sık sık kaza yaşandığını belirtti.

Kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması için talepte bulunulmasında rağmen konunun henüz çözüme kavuşturulmadığı bildirildi.

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