Mersin’de kaçak kesilen 500 kilo et imha edildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yakaköy polis uygulama noktasından gelen ihbar sonrası gerçekleştirdiği denetimde, kapalı kasa bir araç içindeki siyah poşetlere doldurulmuş kırmızı et tespit etti.

ETLERE EL KONULARAK İMHA EDİLDİ

Etlerin üzerinde herhangi bir etiket belgesi ile mühür olmadığını ve muhafaza şartlarına uyulmadığını tespit eden ekipler, yaşanan durum sonrası tüketime uygun ve güvenli olmayan gıda olarak değerlendirip etlere ey koyarak imha etti.

Halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceklerini belirten Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ; Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu kişilere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini, halkın sağlığı ile oynamak isteyenlere göz açtırmayacaklarını ifade etti.