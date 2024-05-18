Mersin'de kara para operasyonu. 8 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin'de kara para operasyonu. 8 gözaltı
Mersin’de polis ekipleri tarafından kara para aklanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. 4 daire ve aralarında lüks otomobillerin de olduğu 12 araç da ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü kara para aklama suçuna yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartları ile elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı tespit edildi.

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KOM ekipleri, 10 kişi ve 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı baskın yaptı. Düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, adresler de gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri bulundu.

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Öte yandan Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 otomobilde ele geçirildi.

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