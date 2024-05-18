Mersin'de kara para operasyonu. 8 gözaltı

Polis ekiplerinin yürüttüğü kara para aklama suçuna yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık ile banka ve kredi kartları ile elde edilen gelirle üçüncü kişilerin adına taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırıldığı tespit edildi.

KOM ekipleri, 10 kişi ve 12 adrese yönelik olarak eş zamanlı baskın yaptı. Düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, adresler de gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, başkalarına ait tapu senetleri ve banka hesap dökümleri bulundu.

Öte yandan Mersin'de bulunan 4 daireye ve aralarında lüks araçların da bulunduğu 12 otomobilde ele geçirildi.