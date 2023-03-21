22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

İki kardeş arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda kardeşi tarafından göğsünden bıçakla yaralanan ağabey, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 23:33
Takip Et

Mersin'de kardeşlerin kavgası korkunç bitti

Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
+
Aa
-

(AA) Mersin'in Tarsus ilçesinde bir adam, kardeşi tarafından göğsünden bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ağabeyi Erdal Dedecan (37) ile tartışan Yakup Dedecan (33), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Erdal'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Dedecan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı Yakup Dedecan'ı olay yerinde kullandığı bıçakla yakaladı. Zanlı gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
2
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
4
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
5
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
6
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
7
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿Ali Koç, Dursun Özbek, Jorge Jesus ve Beşiktaş'a ceza geliyor
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿İYİ Parti Genel Başkan Danışmanına Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan soruşturma
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿TFF'de flaş değişiklik
﻿4 takım küme düştü
﻿4 takım küme düştü
﻿4 takım küme düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.