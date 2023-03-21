Ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldürdü

(AA) Mersin'in Tarsus ilçesinde bir adam, kardeşi tarafından göğsünden bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ağabeyi Erdal Dedecan (37) ile tartışan Yakup Dedecan (33), tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyi Erdal'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Dedecan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, zanlı Yakup Dedecan'ı olay yerinde kullandığı bıçakla yakaladı. Zanlı gözaltına alındı.