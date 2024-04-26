Mersin'de kaybolan kişi üç gündür aranıyor

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunması için 24 Nisan'da başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin dağlık alanda da devam ettirdiği ve dün helikopter desteğiyle yapılan aramalarda herhangi bir neticeye ulaşılamadığı öğrenildi.

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Aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

Mersin'de, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya ihbar etmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği aktarılmıştı.