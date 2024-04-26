Mersin'de kaybolan kişi üç gündür aranıyor

Kaynak: AA
Mersin'de kaybolan kişi üç gündür aranıyor
Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunması için 24 Nisan'da başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin dağlık alanda da devam ettirdiği ve dün helikopter desteğiyle yapılan aramalarda herhangi bir neticeye ulaşılamadığı öğrenildi.

aa-20240426-34382210-34382208-mersinde-kaybolan-79-yasindaki-kisiyi-arama-calismalari-ucuncu-gununde-suruyor.jpg​​​​​​​

Aramalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

Mersin'de, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya ihbar etmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği aktarılmıştı.

aa-20240426-34382210-34382209-mersinde-kaybolan-79-yasindaki-kisiyi-arama-calismalari-ucuncu-gununde-suruyor.jpg

Son Haberler
Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düştü. Psikolojisi bozuk 'cennete gitmek istiyorum' diyor Gündem
Nihal Candan cezaevinde 37 kiloya düştü. Psikolojisi bozuk 'cennete gitmek istiyorum' diyor
Zihin sağlığını koruyan besinler nelerdir? Uzmanı sıraladı Sağlık
Zihin sağlığını koruyan besinler nelerdir? Uzmanı sıraladı
Fenerbahçe Suudi Arabistan'a U19 takımını götürmüş Spor
Fenerbahçe Suudi Arabistan'a U19 takımını götürmüş
Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi Magazin
Eski hali çok konuşulmuştu. Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan estetik açıklaması geldi
Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu Gündem
Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu
İsrailli Bakan Smotrich'ten ‘Gazze yok edilsin’ çağrısı. 'İsrail’in güvenliği için tek şans' Dünya
İsrailli Bakan Smotrich'ten ‘Gazze yok edilsin’ çağrısı. 'İsrail’in güvenliği için tek şans'