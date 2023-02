Mersin'de kursiyerler depremzedeler için seferber oldu

ANKA'da yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi, depremzedeler için battaniye, eşofman, giysi, nevresim ve yastıklar üretiyor. Hem depremin yaşandığı bölgelerde hem Mersin’de depremzedelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesindeki depremzedelere MERCEK’te ürettiği battaniye, giysi, nevresim seti ve yastıkları gönderiyor.



MERCEK’te giyim üretim teknolojisi öğretmeni olarak görev yapan Besire Ballıkaya Nehir, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:



“O kadar güzel bir dayanışma var ki burada. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üretim olarak ne yapabiliriz diye aramızda bir dayanışma yaptık. Arkadaşlarla bir araya geldik. Sağ olsunlar baya yoğun bir talep var. ‘Gece de çalışalım, sabahlara kadar çalışalım’ diye ilgi gösteriyorlar. Isınmaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince battaniye yapmaya çalışıyoruz. Tişört, kapüşonlu yelekler, pijamalar… Bu şekilde yardımcı olabileceğimiz her yerden ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sabah erken gelip geç saatlere kadar burada durmaya çalışıyoruz. Çünkü bir an önce ulaşması gereken ürünler var biliyoruz. Sağ olsunlar belediye de elinden geldiğince bütün ekipmanlarıyla çalışıyor.”



MERCEK’te kurs eğitmeni olarak görev yapan Nerman Özkartal ise şunları söyledi:



“Buradaki kursiyerlerimizle beraber yaralı gönüllere dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Ben yaşadıklarımı biliyorum, toprağın altındaki insanlar ne yapıyor bilmiyorum. Belediyemiz hakikaten düzenli iş yapmaya başladı. Her şeyimiz düzenli. Aşevlerimiz var, elemanlarımız var. O kadar yoğunum ki… Biz burada sıcakta yaşarken toprağın altındaki insanlar ne yapsın? Onlara dokunmaya çalışıyoruz. Battaniyeyle, kazakla, eşofmanla… Yani ulaşmaya çalışıyoruz. Evleri yıkıldı onların. O insanların evleri gitti yani. Koca bir ömür yok oldu. Belediyemiz gönlünü açtı. Kurumları açtı. Aşevleri açtı. Kıyafet, giyim, erzak… Yani Mersin halkı canla başla çalışıyor. Bugün evlerde olan ismi bilinmeyen binlerce, on binlerce insan bu insanlara el attı. Belediye’nin haricinde yapılan çalışmalar da var mahalle mahalle, bölüm bölüm ayrıldı. Erzak toplayan, giysi toplayan bire bir yardım yapan pek çok insan var ama burada en güzel şey Belediye’nin. Çok birlik oldu. Dayanışmalı, düzenli, her şeyi düzenli oldu.”



MERCEK kursiyerleri ise duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:



- Sultan Sürmeli: “Burada dikiş öğreniyorduk ama daha önce ürettiklerimiz farklı şeylerdi. Şu an ihtiyacı olan insanlar için battaniye, eşofman bu tip şeyler üretiyoruz. Duyguluyuz aslında anlatacak çok şey var ama anlatamıyoruz. Boğazımız düğümleniyor. 81 ilin ciğeri yanıyor. Bizim de yanıyor ama evde oturamayız kesinlikle. Geldik burada çalışıyoruz. Hastalara, yaralılara, çocuklara, herkese elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.”



-Nuray Tuzcu: “Önceleri çocuk elbiseleri dikiyorduk. Bayram için hazırlık yapıyorduk. Ama bu felaket olunca şimdi onlara yardım amacıyla eşofman dikiyoruz, battaniye dikiyoruz, üst dikiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar, yapabildiğimizce ulaşmaya çalışıyoruz. Keşke böyle olmasaydı ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Tüm yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Belediye bize bu imkanı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum.”