Mersin’de lüks otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü

Kaynak: İHA
Mersin’de lüks otomobilin tırın altına girdiği kazada 1 kişi öldü
Mersin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada lüks otomobil tırın altına girdi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Ömer Karadağ (37) 01 ABT 36 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak bir tırın dorsesinin altına girdi.

Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Ambulansla hastaneye sevk edilen Karadağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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