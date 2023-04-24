Mersin'de motosiklet kullanılamaz hale geldi

Mersin'de motosiklet alev alev yanmaya başladı, vatandaşlar söndürmek için mücadele etti, o anlar dron kamerasına yansıdı.

Mersin'de motosiklet kullanılamaz hale geldi

İHA'nın haberine göre, Olay, Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karayolunda seyir halindeki motosikletin motor kısmından yoğun duman ve alev çıkmaya başladı. Sürücü motosikleti durdurup hemen uzaklaştı. Motosiklet ise alevlere teslim oldu. Bazı sürücüler, yanan motosikleti söndürmek için çabaladı. Alevleri söndürmeye çalışanlardan biri yangın tüpüyle müdahale ederken, diğerleri pet şişe fırlatarak veya su dökerek destek vermesi dikkat çekti. Tüm yaşananlar ve sürücülerin motosiklet yangını ile imtihanı yakın bir noktada çekim yapan dron kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Güçlükle söndürülen yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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