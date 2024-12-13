Mersin’de orman suçlarına sıkı denetim

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de orman suçlarına sıkı denetim

Mersin'in Silifke ilçesinde orman suçlarıyla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar başlatıldı. Mücadele çerçevesinde "önleme araması" gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda Cumhuriyet Savcılığı'nın emri gereği, orman suçu ve suçla mücadelede etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini arttırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek için "önleme araması" yapıldı. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ile diğer şüpheli araçlarda arama yapıldı.

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Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletme şefliklerinde farklı noktalarda ve belirli saatlerde yapılan "önleme araması" uygulamalarının rutin şekilde devam edeceği kaydedildi.

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