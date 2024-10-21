Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı

Kaynak: İHA
Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı

Mersin'de, gençlerin ve gönüllüler el ele vererek orman temizliği yaptı.

Mersin'de, gençlerin ve gönüllülerin katılımıyla orman temizliği yapıldı. "Ormanlar için el ele veriyoruz" sloganıyla Emirler Mahallesi İnsu mevkindeki 20 hektarlık alanda yaklaşık 750 kişinin katılımıyla gerçekleşen temizlikte torbalarca çöp toplandı.

'Orman Benim" kampanyası çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında "ormanlar için el ele veriyoruz" sloganıyla Mersin'de gençlerin ve gönüllülerin katılımıyla Yenişehir ilçesine Emirler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda temizlik yapıldı.

Etkinlik, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya'nın "temizliğin ve doğayı korumanın önemi" temalı açılış konuşmasıyla başladı. Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün de yer aldığı etkinlikte, İnsu mevkindeki 20 hektarlık alanda yaklaşık 750 kişinin katılımıyla temizlik yapıldı. Etkinliğin yapıldığı alandan torbalarca çöp toplandı.

Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı

Son Haberler
Tokat'ın 'Titanik'i gün yüzüne çıktı
Tokat'ın 'Titanik'i gün yüzüne çıktı
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı
Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı
Özgür Özel Demirtaş'ı ziyaret etti 'İlginç bir hediye aldı'
Özgür Özel Demirtaş'ı ziyaret etti 'İlginç bir hediye aldı'
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu