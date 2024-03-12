Mersin'de ortaokul müdür yardımcısı cinsel istismardan tutuklandı

Kaynak: DHA
Mersin'de ortaokul müdür yardımcısı cinsel istismardan tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana gelen cinsel istismar olayı, şoke edici detaylarla gün yüzüne çıktı.

Candan Merzeci Ortaokulu'nun müdür yardımcısı E.Ö., 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

29 Şubat'ta okul yönetimi, cinsel istismar olayının yaşandığına dair bir ihbarda bulunarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, okuldaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu süreçte, 4 kız öğrenci polislere gelerek müdür yardımcısı E.Ö.'nün kendilerine de 1 yıldır istismarda bulunduğunu ifade etti. Ardından, 5 kız öğrenci ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.

Mağdur 5 çocuğun Çocuk İzleme Merkezi'nde işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilirken, E.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Ö., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar ve cinsel taciz' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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