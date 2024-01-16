Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı
Mersin-Antalya D 400 karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Mersin'ide, Hüseyin T. yönetimindeki Dikmenler Mardin Seyahat firmasına yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemeler sonucu otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve karayolları ekipleri de kaza bölgesinde çalışma yürüttü.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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