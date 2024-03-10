Mersin'de otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Mersin'de otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin su kanalına uçtuğu kazada sürücü yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ahmet Bağırsakçı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu.

Aracın kanala uçtuğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler araçta sıkışan sürücünün öldüğünü belirledi.

Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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