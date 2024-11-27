Mersin’de otomobilin stepnesinde uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de otomobilin stepnesinde uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de ihbar üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde stepne lastiğinde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kente gelen bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

aw338163-01.jpg

Elde edilen bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları aracı durdurarak, narkotik köpeği "Tokyo" marifetiyle arama yapan ekipler, otomobilin bagaj kısmındaki stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş halde 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve G.K. isimli şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Son Haberler
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Sınava girmek için hazırladığı kopya düzeneği polisi geçemedi
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı kararı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Volkan Demirel’den Okan Buruk’a zemin yanıtı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı
Sinop’ta ekipler kapalı yol bırakmadı