Mersin’de parkta korkunç olay: Arkadaşını bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin’de parkta korkunç olay: Arkadaşını bıçakladı

Samsun’da parkta tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli polise zor anlar yaşattı. Olay sonrası polislere direnen zanlının alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim İ.(40) ile arkadaşı Kadir K. arasında aldıkları alkolün etkisiyle tartışma çıktı.

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

Kavgaya dönüşen olayda Kadir K., Salim İ.'yi sol koltuk altından bıçakladı. Ağır yaralanan Salim İ., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salim İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

Bıçaklı saldırgan Kadir K. olayın olduğu parkta İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Güven Timleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

Kadir K., aldığı alkolün etkisiyle taşkınlık yaptı. Polis tarafından güçlükle araca bindirilen Kadir K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olayda kullanılan bıçağı parkta atıldığı yerde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

Mersin’de parkta korkunç anlar: Arkadaşını bıçakladı

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