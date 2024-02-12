Mersin’de PKK ve IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Mersin’de PKK ve IŞİD operasyonu: 4 tutuklama
Mersin’de jandarma ekipleri tarafından treör örgütü PKK ve IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında biri sözde Şeriat Hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen örgüt üyelerini yakalamak için önceki gün Mersin ve Antalya'da 2 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olan ve örgütün propagandasını yapan şüphelileri de tespit etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

aw140261-01.jpgMersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. 2 operasyonda da jandarma ekipleri çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Terör örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs, jandarmada alınan ifadelerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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