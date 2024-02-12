Mersin’de PKK ve IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında biri sözde Şeriat Hakimi olan 2 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen örgüt üyelerini yakalamak için önceki gün Mersin ve Antalya'da 2 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalandı.

Çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olan ve örgütün propagandasını yapan şüphelileri de tespit etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden 'provokatif amaçlı' paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

Mersin ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. 2 operasyonda da jandarma ekipleri çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Terör örgütlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs, jandarmada alınan ifadelerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.