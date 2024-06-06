Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün aktivitelerinin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdikleri, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve örgüt eylemlerine katıldıkları öne sürülen 12 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda şehir merkezi ve Tarsus ilçesinde bulunan evlere drone destekli operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, şüpheliler İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H., M.T., M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Evlerde bulunan belge ve dijital materyallere el konularak inceleme başlatıldı.

Emniyete getirilen, altısı Suriye vatandaşı olan on iki şüphelinin işlemleri devam ediyor.