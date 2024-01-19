Mersin'de PKK’ya yönelik operasyon. 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin'de PKK’ya yönelik operasyon. 7 gözaltı
Mersin’de jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi, 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt propagandası yapan 7 şahıs tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şahısların adreslerine baskın yapıldı ve 7 şahıs örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde, birçok dokümen ve materyal ele geçirildiği iletildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şahıstan 1’i tutuklanırken 6 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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