Mersin'de PKK’ya yönelik operasyon. 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt propagandası yapan 7 şahıs tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şahısların adreslerine baskın yapıldı ve 7 şahıs örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde, birçok dokümen ve materyal ele geçirildiği iletildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şahıstan 1’i tutuklanırken 6 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.