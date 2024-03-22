Mersin'de şafak operasyonu: 88 aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Mersin'de şafak operasyonu: 88 aranan şahıs yakalandı
Mersin’de haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 88 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dolandırıcılık, yaralama, fuhuş amacıyla yer temin etmek, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanması için il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ve dron destekli düzenlenen operasyonlarda, 30 adreste arama yapıldı ve 10 şahıs gözaltına alındı. İl genelinde yapılan çalışmalarda ise 78 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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