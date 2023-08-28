Mersin'de sağanak yağmur

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYNAK: İHA
Mersin'de sağanak yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün sarı kod verdiği Mersin'de sağanak yağmur etkisini gösterdi.

Şehir merkezinde çok fazla yağmur yağmazken, yüksek kesimlerdeki Erdemli ilçe merkezine 33 kilometre mesafedeki Avgadı Yaylası başta olmak üzere Aydınlar, Sarıkaya, Güneyli, Toros, Karayakup ve çevre köylerde sağanak yağış etkili oldu.

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Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağmur yer yer şiddetini arttırdı.

Yağış nedeniyle köylerde yer yer elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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