Mersin’de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Kaynak: İHA
Mersin’de sahte altın dolandırıcıları yakalandı

Mersin’de gümüş zincir ve kolyeleri kaplayarak altın diye kuyumculara sattığı iddia edilen bir kadın 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte faaliyet gösteren 4 kuyumcu, satın aldıkları bazı altın zincir ve kolyelerin, eritme atölyesine gönderdiklerinde sahte olduğunun anlaşıldığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanlarındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sahte altınları kuyumcularda bozduran 6 kişilik şebeke üyesi tespit edildi.

Titiz araştırmalar sonucu şüphelilerin kimliklerine ulaşan ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri operasyonda, toplam 45 suç kaydı bulunan S.A., E.S., H.M., F.Y., V.Y. ve N.G. adlı zanlıları gözaltına aldı.

Biri kadın 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, zanlıların kuyumculara sahte altın sattıkları anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

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