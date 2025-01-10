Mersin’de sahte ilanla 190 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden sahte ilanla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj yolu ile gerçekleştirilen "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar da şüphelilerin 150 kişiden toplam 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Mersin merkezli Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 3 tabanca ele geçirildi.

Mersin'e getirilen şüpheliler emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi. 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.